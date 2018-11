Turismo a Spezia, arriva il Keesy street

Anche alla Spezia arriva il Keesy Street, una colonnina attraverso la quale è possibile effettuare il check in e il check out delle strutture ricettive. Sarà installata a 600 metri dalla stazione e permette di accedere ai servizi di gestione delle chiavi dell'alloggio e di semplificazione degli aspetti burocratici. Nella colonnina sono presenti 55 box dotate di touch screen, in 7 lingue, a disposizione h24, con possibilità di effettuare transazioni con carta di credito. La nuova possibilità, prima in Liguria, è presentata dalla Confartigianato. Alla Spezia sono circa 2 mila gli appartamenti in affitto turistico, occupati per oltre il 65% dell'anno. Questo dato colloca La Spezia, già decima nella classifica nazionale come città più frequentata dai guest, tra le top destinazioni per il rapporto tra il tasso di occupazione degli appartamenti e l'offerta totale disponibile online.