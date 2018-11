Per i servizi del Comune di Genova si chiama lo 0101010

Facile da ricordare e facile da utilizzare: 0101010 è il nuovo numero unico dei servizi civici del Comune di Genova lanciato a Palazzo Tursi. Una iniziativa uguale a quella di New York e Milano. Il numero è già attivo ed è utile ai cittadini che vogliano avere informazioni di vario genere: anagrafe, servizi mensa, turismo, rinnovo tessere elettorali, uffici tributi o per fare segnalazioni relative all'attività delle aziende partecipate.



Il numero è impostato come un contact centre automatico, in lingua italiana o inglese, che indirizzerà l'utente agli uffici richiesti. La scritta 0101010 compare in formato gigante sul lastricato della centrale piazza De Ferrari.



"Questa iniziativa va nella direzione di rendere più semplice la vita al cittadino nel momento in cui abbia bisogno di richiedere informazioni - spiega l'assessore ai Servizi civici Matteo Campora - il progetto è stato realizzato a costo zero all'interno delle strutture comunali".

Data ultima modifica 07 novembre 2018 ore 17:04