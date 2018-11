La Liguria cerca cuochi e camerieri

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - Cuochi e camerieri sono le professioni più richieste in Liguria. Su oltre 21 mila assunzioni programmate dalle imprese nell'ultimo trimestre del 2018, 3.370 riguardano queste due figure professionali (15,8% del totale). E la metà è concentrata a Genova. A dirlo sono i dati di Excelsior, il monitoraggio sui fabbisogni occupazionali di Unioncamere. Dopo cuochi e camerieri ci sono commessi e personale per i negozi: l'8,9% del totale. Un altro 6,6% riguarda addetti nei servizi di pulizia e alle persone. Mentre a Genova e Imperia dopo cuochi e camerieri ci sono i commessi, a Spezia si cerca operai metalmeccanici (370) e a Savona personale per servizi di pulizia (320). Le opportunità sono aumentate del 3,7% rispetto al 2017. A offrirne di più, anche se a tempo determinato, per il 4/0 trimestre 2018 sono Genova e Imperia (21,8% e 22,4% delle imprese prevede assunzioni). A Savona la quota è 18,1% e a Spezia 20%: in queste 2 province le previsioni di assunzione sono inferiori rispetto al periodo ottobre-dicembre 2017.