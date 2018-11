Casa in fiamme, due intossicati

Due persone sono rimaste intossicate nell'incendio che si è sviluppato nell'edificio dove vivono. E' avvenuto questa mattina in uno stabile di via Oberdan a Nervi. Le fiamme si sono sprigionate in un'abitazione al secondo piano. Le fiamme hanno raggiunto il tetto: calore e fumo hanno messo in pericolo due persone che abitano al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e l'autoscala e personale del 118. I vigili del fuoco hanno raggiunto i due, hanno fatto respirare aria con l'autoprotettore e li hanno messi in salvo. Sono però rimasti intossicati dal fumo e trasportati in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L'incendio è stato domato e i vigili del fuoco stanno bonificando l'appartamento. La casa è inagibile.

A chiamare i soccorsi e a soccorre alcuni inquilini della palazzina di via Oberdan a Nervi, è stato un commerciante della zona, vigile del fuoco discontinuo. L'uomo ha visto il fumo uscire dall'edificio, è salito per le scale e ha avvisato tutti i condomini, facendoli scendere in strada. I pompieri hanno invece messo in salvo due anziane, 83 e 76 anni, rimaste bloccate dal fumo e dal calore delle fiamme.



Data ultima modifica 07 novembre 2018 ore 17:05