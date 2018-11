Genova ricorda vittime alluvioni 2011-14

La deposizione di una corona di fiori, da parte di due vigili in alta uniforme e un minuto di raccoglimento davanti alla targa in memoria dell'alluvione del 4 novembre 2011 all'incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna a Genova. È stato un momento di forte emozione quello della commemorazione in ricordo di Shpresa, Gianissa e Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le sei vittime dell'alluvione che portò all'esondazione del Rio Fereggiano, nel quartiere di Marassi a Genova. "Qualcosa è stato fatto in questi sette anni - ha detto Marco Costa, il padre di Serena, una delle vittime - ma quelle morti non ci dovevano essere". Un momento di ricordo che diventa anche l'occasione per ragionare sulla fragilità del territorio.



