Sicurezza: in arrivo 64 poliziotti e 100 carabinieri in Liguria

Sessantaquattro nuovi agenti prenderanno servizio in tutta la Liguria e arriveranno entro febbraio 2019.

Lo comunica il Viminale. In particolare, da qui a febbraio arriveranno 29 poliziotti in più per la provincia di Genova, 21 per la provincia di Imperia, 6 in provincia di La Spezia, 8 in provincia di Savona. Attualmente in Liguria prestano servizio 3.787 unità della Polizia di Stato di cui 178 tecnici. A questi si aggiungono 2.727 appartenenti all'Arma dei carabinieri e 1.993 finanzieri, con un rapporto forze di polizia/popolazione pari a 1/186, superiore al dato nazionale di 1/236. L'Arma dei Carabinieri ha previsto l'invio di 100 nuovi carabinieri per il Comando Legione Liguria. Il progetto di riorganizzazione di questure e commissariati prevede un organico per la Questura di Genova di 1.221 operatori rispetto ai 1.177 ora in servizio.

"Voglio migliorare l'organico di tutte le questure d'Italia - dice il ministro Salvini - Colgo l'occasione per ribadire la doverosa attenzione verso Genova e la Liguria".



Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 16:05