Prolungata l'allerta arancione a Genova

E' stata prolungata l'allerta meteo per piogge in Liguria, che doveva scadere alle 24 di oggi. E' stata estesa con varie colorazioni di allerta fino alle 16 di domani. Genova e provincia, già in allerta arancione - secondo livello di pericolosità su una scala di tre, vivranno quindi anche domani una giornata di apprensione. Nel Ponente, in allerta gialla, è stata proclamata allerta arancione dalle 18 di oggi alle 16 di domani. Nella zona che comprende parte della provincia costiera di Savona e Genova fino a Portofino, l'allerta arancione è stata estesa fino alle 16 di domani. Nel Levante costiero l'allerta gialla è estesa fino alle 16 di domani. Nei bacini piccoli e medi della zona interna della provincia di Savona l'allerta arancione è prolungata fino alle 16 di domani; nella stessa zona, ma nei bacini grandi, ora in allerta gialla, passa dalle 18 di oggi alle 16 di domani in arancione. Nell'interno del Levante, nei bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 6 di domani e poi gialla fino alle 16; mentre nella stessa area, ma nei bacini grandi, ora in allerta gialla, diventa arancione dalle 18 di oggi alle 6 di domani e poi gialla fino alle 16.