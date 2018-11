Genova, senza ticket sul bus, scatta la denuncia penale

Una denuncia penale per gli evasori seriali: è la strada che ha intrapreso Amt per contrastare l'evasione tariffaria. Nei giorni scorsi sono stati denunciati i primi sei evasori per insolvenza fraudolenta, prevista dall'articolo 641 del codice pensale. "Sappiamo che la procura ha già istradato i primi procedimenti - spiega l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami - che per noi rappresentano un nuovo importante strumento dissuasivo per chi scientemente sceglie di non pagare un servizio creando un danno economico all'azienda e facendosi beffa degli altri genovesi". Secondo i dati forniti dall'azienda l'8% dei multati accumula la metà delle multe che vengono erogate. I primi sei denunciati sono in questo senso emblematici: "Si tratta di persone che in due anni hanno accumulato 15-20 sanzioni e non le hanno mai pagate" spiega ancora Beltrami.