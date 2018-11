Spara a pavone, gli ritirano armi

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 OTT - Spara a un pavone: denuncia e ritiro di armi e licenza a un cacciatore. E' accaduto alla Spezia. L'uomo, un sessantenne sarzanese impegnato in una battuta, alla vista del pavone non ci ha pensato due volte, imbracciando il fucile e facendo fuoco, scatenando cosi' la reazione del padrone dell'animale, la cui abitazione si trovava proprio nelle vicinanze. L'alterco tra il cacciatore e il padrone del pavone e' stato risolto dall'intervento dei carabinieri, che dopo aver accertato che l'animale appartenesse a una specie per cui la caccia è consentita, e in ragione del fatto che la caccia e' vietata nelle strade e in prossimità delle abitazioni, hanno sanzionato il cacciatore con una denuncia, il sequestro del fucile e il ritiro della licenza di porto di fucile e delle altre armi detenute.