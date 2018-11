Sindacati: allerta rossa porto si fermi

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Fermare le attività nel porto di Genova in caso di allerta rossa: lo chiedono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltraporti in una lettera inviata all'autorità di sistema portuale e ai terminasti. La richiesta arriva dopo la giornata di ieri, in cui a causa del forte vento "in alcuni terminal portuali del bacino di Sampierdarena si sono rovesciati diversi container e sono state danneggiate alcune strutture e solo per pura fortuna non ci sono stati lavoratori coinvolti", dicono i sindacati. Per Filt, Fit e Uiltrasporti è "irresponsabile non prendere decisioni in merito. Da tempo chiediamo agli enti preposti, anche attraverso il comitato igiene e sicurezza del porto di Genova, di affrontare il problema delle condizioni meteo avverse, in particolare in presenza di allerta rossa, a cui trovare soluzione in tempo breve". Per questo i sindacati chiedono un incontro urgente ma nel frattempo chiedono agli enti di attivarsi "per la giornata di oggi". Altrimenti, dicono "vi riterremo responsabili di eventuali infortuni".