Ex di Aspi: su ponte anomalie ma nessun allarme

"Nel 2015 ricevemmo dei dati sullo stato del viadotto che ci fecero avviare il progetto di retrofitting nello stesso anno. Andai via da Autostrade nel 2016, non so perché si bloccò. Non ho avuto occasione di confrontarmi con i colleghi". Lo ha detto Mario Bergamo, ex direttore delle manutenzioni di Aspi indagato nell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Bergamo ha risposto alle domande del pm per quasi tre ore. "Non erano dati allarmanti, ma segnalavano anomalie - ha detto - tali da avviare l'iter del progetto".