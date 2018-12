Genova, sgomberato edificio Eni occupato

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Agenti della Digos stanno sgomberando un edificio dell'Eni in via Ronchi a Multedo, nel ponente di Genova. Lo stabile, abbandonato da parecchi anni, era occupato dal centro sociale 'Spazio libero Utopia' dalla fine del 2014. Secondo quanto appreso all'interno dello stabile non sono presenti occupanti. Lo sgombero, che avviene in seguito a un'ordinanza firmata dal gip di Genova lo scorso luglio su richiesta della procura, era stato reso noto un paio di settimane fa dagli stessi militanti dello spazio sociale sulla pagina Facebook di Utopia. In questi anni nello stabile e nel giardino di via Ronchi sono stati organizzati dibattiti, cineforum, presentazioni di libri, una palestra popolare e un orto collettivo.