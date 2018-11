La Spezia, bando per Stazione marittima

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 OTT - L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha avviato la procedura per individuare il soggetto a cui appaltare, in project financing, il primo in un porto, la costruzione e la gestione della nuova Stazione Marittima della Spezia che servirà il traffico crocieristico.

Alla base della gara il progetto avanzato congiuntamente da Msc Crociere, Royal Caribbean e Costa Crociere, che prevede investimenti per 35 milioni e stima un fatturato di 415 milioni per tutta la durata della concessione, che potrà arrivare al massimo a 37 anni. L'aggiudicatario dovrà costruire a proprie spese la nuova stazione marittima. Prevista la possibilità di affidare in concessione anche una porzione della banchina Taliercio del porto di Carrara, da dedicare al traffico crocieristico.