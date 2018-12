Muore nell'incendio della sua casa

Un uomo di 70 anni è morto questa mattina nell'incendio della sua casa a Tiglieto, in località Vallebuona, nell'entroterra genovese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e i carabinieri per ricostruire la dinamica. Si chiamava Bruno Tortorolo l'uomo morto nell'incendio. L'abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di Arenzano di effettuare i rilievi. L'abitazione, un casolare rurale, era piena di legna e c'erano anche taniche di benzina. Da chiarire se l'uomo è morto prima del rogo o per le esalazioni del fumo. Le fiamme sarebbero partite da una stufa con problemi alla canna fumaria.



