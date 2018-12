Carlo Felice-Amt, a teatro con il bus

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Andare a teatro con l'autobus ora è possibile grazie all'iniziativa del Teatro Carlo Felice di Genova e Amt. L'obiettivo dell'operazione è quello di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici anche in orari serali e di stimolare le persone a andare a teatro utilizzando il bus.

Con il biglietto di uno spettacolo serale del Carlo Felice sarà possibile utilizzare, nelle quattro ore successive all'inizio dell'evento, i mezzi pubblici gratuitamente. In caso di controllo basterà esibire il biglietto del teatro.

"Vogliamo che l'autobus anche la sera sia un'opzione possibile - spiega Marco Beltrame, amministratore unico di Amt -. Spesso, infatti, i genovesi pensano che la sera non sia possibile utilizzare i mezzi. Questo accordo con il Carlo Felice è importante: nel foyer sarà allestito un monitor che mostrerà tutti gli orari delle linee, così gli spettatori sapranno subito a che ora potranno prendere i mezzi per tornare a casa. Stiamo lavorando anche per allungare gli orari serali della metropolitana".