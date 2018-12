M5S, solo 3% trova lavoro centri impiego

Solo il 3% di chi presenta il suo curriculum ai centri per l'impiego liguri trova un lavoro, meno del 25% di chi ha usufruito di un corso di formazione finanziato dal Fondo sociale europeo ha trovato un'occupazione, quasi sempre precaria con una durata in media di quattro-sei mesi. Lo evidenzia il consigliere M5S Andrea Melis facendo il punto sulla gestione dei fondi europei 'indiretti' erogati dalle Regioni.

"Il tema dei centri per l'impiego va posto al centro dell' agenda nazionale a prescindere dall'opinione politica - commenta Melis -. Il sistema va revisionato perché non sta funzionando.

La gran parte della formazione con soldi pubblici non ha colto alcun tipo di successo, non è quella che serve al mondo del lavoro. Il trend negativo sta proseguendo nell'attuale programmazione, bisogna rivedere le modalità con cui vengono definiti i bandi in base alle esigenze del mercato". Nella programmazione 2014-2020 il Fondo sociale europeo ammonta a 350 milioni di euro

