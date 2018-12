Travolge due moto con l'auto, 4 feriti

E' di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto verso le 16, in via Padre Semeria a Sanremo, dove un francese di 51 anni, di Nizza, alla guida di una Mercedes, ha invaso l'opposta corsia di marcia, travolgendo una motocicletta Harley Davidson e una Vespa, con in sella altrettante coppie di coniugi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con i vigili del fuoco e la polizia municipale. A subire le conseguenze peggiori è stata la coppia sull'Harley e il ferito più grave è il marito.

Il conducente dell'auto ha detto di aver avuto un colpo di sonno. L'uomo lavora in un locale del Principato di Monaco. Sarà comunque sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare che non guidasse in stato di ebbrezza. Feriti anche uno dei due occupanti della Vespa e, in maniera molto lieve, l' automobilista.



Data ultima modifica 22 ottobre 2018 ore 13:04