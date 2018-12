Motociclista morto in un incidente

Un uomo di 55 anni di Aosta è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto al km 62 dell'A10, nel comune di Finale Ligure (Savona) mentre in sella alla sua moto viaggiava in direzione Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale coordinati dal vice questore Gianfranco Crocco, l'uomo avrebbe tamponato l'auto che lo precedeva. L'impatto lo ha fatto cadere a terra dove è stato travolto da un camion che stava sopraggiungendo. È morto sul colpo. I poliziotti hanno sequestrato la moto della vittima.

Il pm Ubaldo Pelosi ha rilasciato il nullaosta per restituire la salma ai familiari del 55enne.

Per consentire ai poliziotti di rilevare l'incidente, l' Autostrada dei Fiori è rimasta chiusa per un paio d'ore tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure della carreggiata nord. Alle 19,15 il tratto è stato riaperto alla circolazione veicolare. Si registrano code.