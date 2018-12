Via a maifestazione interesse per 81 immobili confiscati mafia

Il Comune di Genova sta procedendo a una raccolta di manifestazioni di interesse per l'assegnazione di 81 immobili confiscati alla criminalità organizzata situati per la maggior parte nel centro storico cittadino, per poter poi valutare se richiederne l'acquisizione al civico patrimonio per finalità istituzionali, sociali o economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Gli immobili in questione fanno parte di un atto di confisca molto importante a livello nazionale, trattandosi del più alto numero di beni sequestrati alla criminalità nel Nord Italia: si tratta di appartamenti e magazzini. "La volontà del Comune - si legge nella nota - è quella di dare un segnale alla città, poiché il recupero alla legalità di questi beni può fare da volano per proseguire l'opera di rilancio di importanti porzioni del centro storico cittadino".