Rischio idrogeologico, 4,4mln a Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - "Grazie al lavoro portato avanti da Regione Liguria, oggi il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto un finanziamento di 4,4 milioni di euro per interventi di manutenzione contro il rischio idrogeologico, necessari a consentire ai Comuni e alla Regione stessa di mettere in atto azioni per rendere più sicuro il nostro territorio". Così, in una nota, l'assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, che oggi ha incontrato il ministro Sergio Costa e il segretario generale dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, Massimo Lucchesi, per il riconoscimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione di opere di manutenzione del territorio.

I finanziamenti assegnati, spiega Giampedrone, "serviranno a mettere in atto interventi in tutte e quattro le province per mantenere in buono stato il territorio, e saranno rivolti sia alla mitigazione del dissesto idrogeologico sia del rischio idraulico".