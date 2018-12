Ritratti d'oltreoceano esposti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Si rinnova il gemellaggio tra Genova e Columbus. Il capoluogo ligure ospita dal 20 ottobre al 17 novembre la mostra '#ThousandPeople: Columbus is here', carrellata di ritratti d'oltreoceano realizzati dal fotografo Emanuele Timothy Costa. Un modo per ricambiare l'ospitalità della città dell'Ohio, che tra marzo e aprile ha ospitato una analoga mostra raffigurante i ritratti dei genovesi.

L'esposizione anticipa la visita del sindaco di genova, Marco Bucci, alla città di Columbus, prevista nel gennaio 2019. E rappresenta un'anteprima della vera e propria mostra di tutti i 1.400 volti americani che sarà allestita a Genova nell'autunno 2019.

La preview ad ingresso libero, realizzata dal Comune di Genova, sarà dislocata in diversi punti strategici del capoluogo ligure e, in particolare, a Palazzo Tursi dal 10 ottobre al 17 novembre; a Casa di Colombo dal 1 ottobre al 17 novembre; al Galata Museo del Mare dal 1 ottobre al 17 novembre; alla Lanterna, dal 20 ottobre al 17 novembre.