Confindustria-sindacati uniti per migliorare il Dl Genova

Gli operai con la felpa della Fiom Cgil al fianco del presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini in giacca e cravatta, insieme in piazza per chiedere "una modifica del Decreto Genova". E' l'immagine simbolo del presidio organizzato da sindacati e imprenditori davanti alla Prefettura. "Abbiamo posizioni comuni più di quello che appare.

Il fatto che tutte le categorie siano in piazza dimostra quanto la situazione è seria", spiega Mondini. In piazza Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Camera di Commercio. "Dopo il crollo del ponte i problemi del mondo del lavoro stanno aumentando", dicono i sindacati. "Il danno è ingente, coinvolge porto, commercio, industria", spiega il presidente di Confindustria Giovanni Mondini. L'intervento più urgente chiesto dai sindacati all'Inps è "lo sblocco della cassa in deroga per i lavoratori senza ammortizzatori delle aziende colpite dal crollo". Confindustria, "prima dei risarcimenti alle aziende", chiede tempi certi per le infrastrutture come Gronda e Terzo Valico.