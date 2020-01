A1 chiusa due notti nel Fiorentino

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 22 GEN - A1 chiusa per due notti in provincia di Firenze, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, per i lavori legati alla Terza corsia. La viabilità sarà interrotta tra il 25 e il 26 (orario 21-7) e tra il 26 e il 27 gennaio (dalle 22 alle 5) per consentire la posa in opera di un viadotto a Bagno a Ripoli.

L'intervento, che sarà effettuato da Pavimental, comporterà anche la chiusura al transito di via Campigliano: l'intervento prevede la collocazione del nuovo impalcato del viadotto nel tratto dell'A1 che attraversa il torrente Ema e la strada comunale, nel cuore della frazione di Ponte a Ema. Il ponte ha una lunghezza complessiva di 71 metri ed è suddiviso in tre campate. Sarà installato anche uno speciale giunto per ridurre il rumore creato dallo scorrimento delle ruote dei mezzi pesanti.