(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Nove chilometri di coda in aumento per un tamponamento, avvenuto intorno alle 7.45 tra quattro camion all'interno della galleria Croci, si segnalano sulla A1 Milano-Napoli in direzione Firenze tra Aglio e Calenzano. Al momento, fa sapere Autostrade per L'Italia, il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i soccorsi meccanici per la rimozione dei mezzi e la polizia stradale.