Disabile muore dopo caduta buca strada

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Un fascicolo in cui si ipotizza l'omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Firenze per il disabile 21enne deceduto lunedì dopo essere stato portato in ospedale in seguito a una caduta in strada con la carrozzina provocata, hanno riferito testi, dal selciato dissestato di piazza Brunelleschi, non lontano da piazza Duomo. L'indagine al momento è contro ignoti. La procura ha poi disposto di acquisire eventuali immagini delle telecamere in strada e l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Intanto la Asl ha attivato il rischio clinico aziendale per verificare il percorso delle cure prestate al giovane al pronto soccorso dell'ospedale S.Maria Nuova di Firenze. Il 21enne, spiega la stessa Asl che esprime cordoglio alla famiglia, "era ancora all'interno della struttura di emergenza e urgenza, dov'era giunto per un trauma, quando è stato colto da un improvviso malore che lo ha portato al decesso, nonostante le manovre rianimatorie".