Scontro tra scooter e auto, morto 39enne

(ANSA) - LIVORNO, 7 GEN - Uno livornese di 39 anni è morto nella notte nello scontro frontale tra il suo scooter e un'auto.

L'incidente è accaduto la notte scorsa a Livorno verso le 1 in via dell'Ardenza, quando lo scooterista, dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva nel senso di marcia contrario. Nonostante i tentativi di rianimazione dei volontari della Misericordia arrivati con due ambulanze, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente anche una squadra dei vigili del fuoco per recuperare il corpo dello scooterista rimasto incastrato sotto all'auto.