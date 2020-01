A fuoco baracca all'Elba, persona salva

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 6 GEN - Una baracca è andata completamente distrutta la notte scorsa in un incendio a Rio nell'Elba (Livorno) e la persona che si trovava all'interno è riuscita a mettersi in salvo. L'allarme è scoppiato intorno alle 1.10. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, all'isola d'Elba, è intervenuta sul posto. Dentro la baracca si trovava una persona che si era posta in salvo all'esterno senza subire alcuna conseguenza. L'incendio ha completamente distrutto la struttura interessando anche l'area esterna per un'estensione di circa 90 metri quadri. Sono in corso di accertamento le cause di innesco dell'incendio. Sul posto anche la polizia che ha avviato indagini.