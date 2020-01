Befana in Toscana, tanti eventi ovunque

(ANSA) - FIRENZE, 5 GEN - Numerose iniziative il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, in tante località della Toscana.

Tra queste a Firenze c'è la 'Befana del Vigile Urbano' con le auto d'epoca di Camet (ore 9.15 ritrovo alle Cascine, tappa per dare i doni ai bimbi del Meyer e poi arrivo alle 10.30 in piazza Repubblica). Nel pomeriggio rievocazione della Cavalcata dei Magi: partenza alle 14 da piazza Pitti per piazza Duomo con saluto del cardinale Giuseppe Betori. In piazza Signoria la Befana dei Vigili del Fuoco dalle 15.45. Nelle altre città a Pisa 'Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club' (piazza Garibaldi ore 10), doni ai bambini ricoverati. A Pistoia la Befana dei pompieri scenderà dal campanile del Duomo (16.30), a Siena dal Palazzo del Comune in piazza del Campo (14.30). A Casole d'Elsa corteo dei Re Magi con 300 figuranti e 100 animali vivi fra cui cammelli. A Marina di Pisa tuffo collettivo dalle 11, a S.Piero a Sieve la Befana arriva la mattina in treno a vapore.