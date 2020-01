Panariello-Conti-Pieraccioni chiudono a Montecatini

(ANSA) - MONTECATINI TERME, 03 GEN - Il 24 e 25 gennaio andranno in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia) gli ultimi due spettacoli de 'Il Tour' con Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Per l'occasione sono previste riprese televisive. Sarà, questo, un congedo in grande stile per uno spettacolo amato in tutta l'Italia. Ancora 'viva' la festa al palasport Mandela Forum di Firenze, tutto esaurito, per festeggiare il Capodanno con il loro show dove il trio ha accolto il 2020 con oltre 5.000 spettatori e a mezzanotte 1.000 bottiglie di spumante sono state stappate per dare il benvenuto al nuovo anno. Gli spettacoli portano numeri da record: dal 27 al 31 dicembre solo a Firenze hanno fatto registrare 23.000 presenze con quattro date completamente sold out e ben 130.000 la stagione precedente solo nel capoluogo toscano. Le altre date di gennaio 2020 sono Milano (il 15 agli Arcimboldi), Bari (il 17 al Teatro Team); Roma (il 20 al Teatro Brancaccio). (ANSA).