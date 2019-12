Temporali forti, codice giallo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 DIC - Allerta gialla da stanotte a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr), spiega una nota di Palazzo Vecchio, nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterà a mezzanotte e terminerà 17 ore dopo. Secondo gli esperti sono possibili temporali localmente anche intensi.