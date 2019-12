(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Una 32enne è stata scippata della borsa mentre passeggiava con i due figli piccoli a Firenze, in via San Piero a Quaracchi. Ad aggredirla è stato un uomo, che le ha strappato la borsa che aveva a tracolla per poi fuggire su uno scooter guidato da un complice. La donna, originaria della Cina, è caduta a terra procurandosi contusioni a un ginocchio. Illesi i due bambini.

Nella borsa portata via aveva mille euro in contanti e documenti.