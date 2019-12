Carabiniere arrestato per rapina a Prato

(ANSA) - PRATO, 4 DIC - Un carabiniere è stato arrestato dai suoi colleghi di Prato nell'ambito di un'indagine su una rapina in casa, ai danni di una famiglia cinese, avvenuta a maggio scorso nella città toscana. Nei confronti del militare e di altre due persone stamani è stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere. In particolare i tre sarebbero accusati di aver ideato e fatto da basisti per il colpo. Altre tre persone, accusate di essere gli autori materiali della rapina, erano state arrestate a luglio.

La rapina fu messa a segno da tre persone che per entrare nell'abitazione si finsero carabinieri. Estratta un'arma, rivelatasi poi giocattolo, minacciarono una donna, riuscendo quindi a fuggire portandosi via 11.000 euro in contanti.