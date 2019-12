Book art tra le sculture di Marino Marini a Firenze

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Un museo trasformato in una sorta di piazza per ospitare una volta al mese, ogni prima domenica dalle 11 alle 18, una mostra mercato a ingresso gratuito di libri d'arte e d'artista, alla maniera dei bouquinistes parigini ma tra le sculture di Marino Marini. Il tutto accompagnato da altre iniziative, come reading o laboratori per i più piccoli. E' 'Bammm! Books & art al Museo Marino Marini', iniziativa al via l'1 dicembre negli spazi espositivi del museo di arte contemporanea di Firenze dedicato al grande scultore celebre, non solo, per i suoi cavalli. E proprio per la giornata inaugurale di domenica prossima di Bammm! lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, presenterà (16.30), il suo nuovo libro 'Matto come un cavallo. Cavallo e cavaliere nell'opera di Marino Marini', edito dal Centro Di di Firenze. (ANSA).