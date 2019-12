Coppia accoltellata in strada a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Un uomo e una donna sono stati accoltellati questa mattina intorno alle 8,30 a Firenze nella zona di viale Petrarca. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, stavano passeggiando in strada col loro cane quando, per cause in corso di accertamento, un uomo li ha colpiti con un coltello per poi darsi alla fuga. Il presunto aggressore è stato poi fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina piazza Tasso.

La donna ferita, una 39enne italiana, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre le condizioni dell'altro ferito non desterebbero particolare preoccupazione. Grave anche il cane della coppia, raggiunto a sua volta da una coltellata.



Data ultima modifica 27 novembre 2019 ore 12:30