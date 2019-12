Virzì riceve Pegaso d'Oro della Regione Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Paolo Virzì ha ricevuto oggi il Pegaso d'Oro, massimo riconoscimento della Regione Toscana: il regista livornese ha partecipato a un incontro con gli studenti e con il presidente della Regione Enrico Rossi, al Teatro La Compagnia di Firenze, nell'ambito di una giornata dedicata ai suoi film. "Ricevere il premio - ha spiegato - è molto importante per me, è come se chiudesse un cerchio di quella sfida un po' folle che avevo fatto a 21 anni andandomene via da una piccola città, portandomi dietro un sentimento ed una promessa: 'Andrò e vi racconterò, racconterò chi siete e cosa patite'. Tutto partendo dalla sofferenza per provare a trasformarla in un racconto a volte comico, o perlomeno a fare delle commedie su questa cosa del patire, portandomi dietro anche quegli strumenti che sento di poter condividere con la gente in Toscana che è il sentimento dell'ironia, dello sguardo sulle cose che sempre marcia a braccetto con l'irriverenza, il gusto della burla anche di fronte alle cose più tragiche dell'esistenza". (ANSA).