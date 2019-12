Maltempo, prolungato in Toscana il codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Una profonda area depressionario proveniente da nord-ovest è in graduale spostamento verso le coste tirreniche; in arrivo un sistema frontale accompagnato da forti venti di Scirocco: per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per pioggia fino alle ore 10 di domenica 24 novembre e a tutta la Toscana. Esteso, fino alla stessa ora, anche il codice giallo per vento e mareggiate, limitatamente alle aree meridionali (costa, dalla foce dell'Arno, Arcipelago, bacini Fiora, Albegna e Ombrone grossetano). Il 23, piogge inizialmente sul nord-ovest e zone costiere, in graduale estensione dal pomeriggio e in particolare dalla sera al resto della regione. Attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata di domenica. In serata nuovo peggioramento sulle zone appenniniche e centro-nord della regione. Dal tardo pomeriggio di sabato, fino alla mattinata del 24, possibilità di locali temporali su Arcipelago, costa e Grossetano.