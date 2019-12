Bisca dentro bar a Firenze, 9 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - La guardia di finanza ha scoperto una bisca dentro un bar di Quaracchi, alla periferia nord di Firenze e ha denunciato otto cinesi mentre "puntavano" denaro e il titolare del locale per esercizio del gioco d'azzardo, aggravato dall'aver istituito una casa da gioco in un pubblico esercizio. E' stato l'anomalo assembramento di persone a convincere i militari a fare un controllo e così a scoprire i giocatori d'azzardo, soprattutto a mahjong, su tre tavoli. Alla vista dei finanzieri, i giocatori cercavano di nascondere il denaro e di allontanarsi velocemente. Sono stati fermati e controllati, e sono stati ritrovati 6.500 euro in contanti e un assegno bancario, sottoposti a sequestro unitamente all'attrezzatura usata per il gioco d'azzardo, tra cui mazzi di carte, fiches e dadi. Indagini sono in corso per accertare la provenienza del denaro.