Maltempo: cede tratto argine Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 9 NOV - Un tratto d'argine sul Fosso Impialla a Quarrata (Pistoia) - già stabilizzato in sicurezza con intervento d'urgenza - ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento sulla Senice. Lo comunica, in una nota, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che insieme al Genio civile Valdarno centrale della Regione Toscana hanno collaborato al monitoraggio dei livelli idrometrici e delle opere idrauliche per tutta la scorsa notte e continueranno ancora oggi.

Nel Pistoiese l'ultima notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d'acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni.