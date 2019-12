Maltempo: sottopassi allagati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Sottopassi allagati e traffico in tilt a Firenze a causa di un violento temporale. Notevoli allagamenti sono segnalati nei sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Circolazione rallentata, con auto costrette a viaggiare a passo d'uomo, nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito. Sul posto stanno intervenendo pattuglie della polizia municipale.

Tra i sottopassi allagati anche quello che collega via Mariti a piazza Dalmazia dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un'anziana donna rimasta bloccata con la sua auto.

Sempre a Firenze i pompieri sono intervenuti in un sottopasso in via Lanzi dove sono rimaste bloccate due auto. Altri interventi sono in corso per cantine e abitazioni allagate e per rami pericolanti. Sulla Toscana è in vigore un avviso della protezione civile in codice giallo per piogge e temporali. Disagi anche nel resto della regione. In Lunigiana il torrente Fiume, nel territorio di Zeri (Massa Carrara), è esondato in due punti. Smottamenti poi a Bergugliara e Piania mentre a Pontremoli viene monitorata la piena del torrente Verde. Presidiato costantemente l'impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento del Magra sopra la soglia di guardia. Alcune frane in Garfagnana, dove una ventina di persone sono rimaste isolate, e servizio di piena attivato sul fiume Serchio a valle di Borgo a Mozzano (Lucca) sono criticità segnalate dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Violenti temporali si sono abbattuti anche su Arezzo e provincia provocando allagamenti e in un caso il distacco di una vetrata caduta dal quinto piano da un palazzo in pieno centro senza colpire i passanti. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il pezzo di vetro rimasto penzolante dalla finestra. Decine le chiamate al 115 per liberare fondi e garage invasi dall'acqua e alberi divelti per le raffiche di vento. Particolarmente colpite le zone del Casentino e del Valdarno. A Badia Prataglia una bomba d'acqua ha interessato la zona e una struttura alberghiera è rimasta allagata. Sempre in Casentino è segnalato un forte ingrossamento dell'Arno. Forti piogge in Valdichiana.(ANSA).

