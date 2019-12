Giunta Firenze approva variante stadio

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Nuovo passo avanti nell'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina, nell'area Mercafir. E' stata infatti adottata dalla giunta del Comune di Firenze la variante semplificata per consentire la realizzazione nei comparti sud e nord di un nuovo impianto per il calcio e di un nuovo centro polivalente alimentare. Grazie al procedimento semplificato, precisa una nota di Palazzo Vecchio, sarà possibile ridurre i tempi della procedura, dimezzando tra l'altro i termini per le osservazioni che saranno di 30 giorni anziché i consueti 60. La variante adottata oggi specifica quattro punti: l'aspetto patrimoniale dello stadio, la modalità attuativa del comparto nord, l'attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d'uso a ciascun comparto e le condizioni di accessibilità dell'area. Sotto il profilo urbanistico questi aspetti precisano il contenuto della previsione vigente senza alterarlo né in termini di localizzazione né di dimensioni.