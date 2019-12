Maltempo, codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Codice giallo per temporali su tutta la Toscana per l'intera giornata di domani, 5 novembre. Lo ha emesso la protezione civile regionale. Un peggioramento delle condizioni meteo, spiega una nota, è previsto a partire dalla serata di oggi, lunedì, e per tutta la giornata di domani, martedì, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La protezione civile ha emesso anche un codice giallo per vento, sempre esteso a tutta la regione, dalle 13 di oggi e per tutto domani, e per temporali forti ma limitato a Lunigiana, bacino Serchio e Versilia dalle 20 di oggi fino alle 17 di domani. Codice giallo per mareggiate su tutta la costa a partire dalle 13 di oggi fino a domani. Nel corso della notte e nella mattinata di domani, le precipitazioni tenderanno ad interessare anche le zone centrali della regione e nel pomeriggio quelle centro meridionali, mentre tenderanno a esaurirsi sulle zone di nord ovest. Possibilità di colpi di vento e grandinate.