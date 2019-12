Furti:'strappano'bancomat ma lo perdono

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Assalto fallito di una banda di cinque incappucciati alla piscina Hidron di Campi Bisenzio (Firenze) per portare via il bancomat. Riescono a tirare via con una catena legata a un furgone lo sportello automatico, ma poi lo perdono per strada e il furto fallisce. Notevoli i danni.

L'attacco a Hidron, in via Gramignano, c'è stato la notte scorsa. Ricerche e indagini dei carabinieri della compagnia di Signa (Firenze) sono in corso. In visione le immagini delle telecamere subito acquisite dagli investigatori. I banditi hanno agito sfondando la porta d'ingresso della struttura e tirando via il bancomat. Ma nella fuga, appena 200 metri dopo, l'apparecchiatura è andata persa. Il furgone è stato ritrovato abbandonato in via del Paradiso sempre a Campi, circa mezzo chilometro più avanti.