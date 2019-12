Festival Popoli, sold out Film Sea Watch

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Tutto esaurito in sala per la prima italiana del documentario 'Sea-Watch 3' al cinema La Compagnia di Firenze per l'inaugurazione del 60/o Festival dei Popoli, il festival dedicato al film documentario più antico d'Europa.

Presenti alla proiezione i registi Jonas Schreijäg e Nadia Kailouli che hanno raccontato come "hanno documentato, fin dal primo giorno, l'equipaggio della Sea Watch 3, da quando salvarono 53 persone su un gommone alla deriva e poi nei tempi successivi". Il documentario illustra il susseguirsi delle vicende della ong fino a filmare quando la guardia costiera è salita a bordo per consegnare una comunicazione firmata dall'ex ministro Matteo Salvini. Il documentario dà particolare attenzione al ruolo ricoperto da medici e personale di bordo tra cui Carola Rackete. "Ci tengo a sottolineare - ha spiegato la regista - che il documentario non è su Carola Rackete ma un lavoro corale sulle vicissitudini di bordo dando spazio ai profughi e al personale".