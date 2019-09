(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Incidente tra un convoglio della tramvia e un camion, questa mattina a Firenze in via Alamanni.

Secondo una prima ricostruzione la tramvia stava procedendo in direzione della stazione di Santa Maria Novella quando ha urtato lateralmente il mezzo pesante, che era fermo sulla corsia di marcia in direzione dei viali. A seguito dell'urto un vetro del convoglio della tramvia è andato in frantumi. Nessuna persona è rimasta ferita.