Nano Morgante di Bronzino torna a Pitti

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Il Nano Morgante, ritratto realizzato dal Bronzino del più celebre dei cinque buffoni che vissero alla corte di Cosimo I de' Medici, torna a Palazzo Pitti, nella reggia dove questo leggendario personaggio - al secolo Braccio di Bartolo - trascorse la maggior parte della sua vita. Dipinta su entrambi i lati, la tela, ora esposta nella sala di Apollo della Galleria Palatina, raffigura il nano come 'uccellatore', cioè cacciatore di uccelli, giacché non gli era consentita la caccia ad animali di taglia più grande, attività riservata ai personaggi di rango più elevato. L'opera, assai fragile, torna a essere esposta, in modo definitivo, grazie a una nuova teca, con vetro antiriflesso di ultima generazione e sistema di assorbimento degli urti, trovando così una collocazione più sicura. Nel corridoio al primo piano degli Uffizi dove era stata sistemata dal 2013 al 2016 - in dialogo con la galleria di ritratti sempre di Bronzino, le vibrazioni del pavimento "costituivano un pericolo per la sua conservazione".