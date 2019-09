Droga: 10 arresti a Viareggio

(ANSA) - LUCCA, 20 SET - Dieci persone sono state arrestate dalla Polizia a Viareggio per spaccio di cocaina e hashish. I provvedimenti, eseguiti dalla squadra mobile di Lucca e dallo Sco, sono gli sviluppi dell'indagine che a febbraio scorso portarono all'arresto di un pusher maghrebino che, per sfuggire alla cattura, ferì gravemente con un masso un giovane agente di polizia fratturandogli il cranio.

Durante l'indagine, che ha consentito di documentare lo spaccio di droga nella pineta di Viareggio ed è stata sviluppata con la Direzione centrale per i servizi antidroga, sono stati impiegati anche agenti sotto copertura dello Sco, per acquistare di droga, e si è fatto ricorso all'istituto del ritardato arresto per gli spacciatori. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal procuratore capo di Lucca Pietro Suchan. L'attività investigativa si è sviluppata nei confronti di tre distinti gruppi di spacciatori di nazionalità marocchina, attivi nella pineta viareggina. La droga veniva nascosta, in prevalenza, tra la fitta vegetazione oppure interrata nella pineta. Lo smercio avveniva in pieno giorno, nonostante la presenza dei numerosi frequentatori, anche giovanissimi, della pineta. Nell'ambito dell'operazione, gli agenti della questura e del commissariato di Viareggio, con l'ausilio del nucleo cinofilo di Firenze, hanno setacciato la pineta nei luoghi individuati come nascondigli, rinvenendo 260 grammi di hashish e 10 dosi di cocaina. L'indagine, coordinata della procura della Repubblica di Lucca, è stata avviata a maggio ed è lo sviluppo della precedente operazione 'Souk 2018', che portò all'arresto di 25 magrebini, dediti allo spaccio in Piazza D'Azeglio. Quell'operazione consentì di individuare ed arrestare anche lo spacciatore marocchino che agli inizi di febbraio scorso tentò di uccidere un poliziotto del commissariato di Viareggio, colpito alla testa da un grosso masso mentre era impegnato in un servizio di contrasto allo spaccio, proprio nella pineta di Ponente.

