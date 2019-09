Firenze, anteprima Italia film Tarantino

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Al Cinema Odeon di Firenze martedì 17 settembre sarà proiettato in anteprima nazionale 'C'era una volta a...Hollywood', il nuovo film di Quentin Tarantino, presentato in concorso al Festival di Cannes e interpretato da un cast stellare: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell.

La pellicola - in programmazione fino a domenica 6 ottobre - sarà proposta in lingua originale e con sottotitoli in italiano.

Nono film di Quentin Tarantino, 'C'era una volta...a Hollywood' è ambientato nella Los Angeles del 1969, anno della strage di Cielo Drive.