Mostro Firenze: i disegni di Pacciani in mostra a Venezia

Undici disegni fatti in carcere da Pietro Pacciani, il contadino ritenuto dagli inquirenti il mostro di Firenze, saranno in mostra a Venezia il prossimo 20 settembre. L'iniziativa, scrive il 'Gazzettino', è della galleria 'Venice Faktory' che ha chiamato l'evento 'One solo show' e metterà in vendita 150 copie dei disegni, il cui ricavato sarà poi devoluto in beneficienza.

I disegni, nessuno osceno in quanto la gran parte è finita sotto sequestro da parte della magistratura, riproducono per lo più animali e fanno parte della proprietà di un criminologo che ha seguito Pacciani come consulente della difesa durante le fasi processuali per i sette duplici omicidi che gli erano stati addebitati. Su disposizione dello stesso Pacciani, gli originali non possono essere venduti e quindi sono state realizzate delle copie, dicono gli organizzatori della rassegna. Secondo le volontà dello stesso Pacciani il ricavato del venduto andrà rigorosamente in beneficienza ed in particolare all'ospedale Meyer di Firenze.