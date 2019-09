Rubano e cercano corrompere Cc,arrestati

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 8 SET - Prima hanno rubato alcuni prodotti da un supermercato a Empoli (Firenze), poi hanno provato a corrompere l'addetta alla sicurezza e i carabinieri intervenuti mettendo in mano a uno dei militari una mazzetta di soldi con circa 2mila euro. Per questo un 38enne georgiano e un 44enne greco sono stati arrestati ieri pomeriggio per i reati di furto aggravato in concorso e istigazione alla corruzione. I due, già conosciuti alle forze dell'ordine, erano stati notati da un'addetta alla vigilanza mentre nascondevano nei vestiti vari prodotti per l'igiene dopo averli privati dell'etichetta antitaccheggio utilizzando forbici e tronchesi per unghie prelevati dagli scaffali vicini. Quando i due hanno oltrepassato le casse sono stati fermati dalla sicurezza.

All'arrivo dei carabinieri il 44enne ha messo nelle mani di uno dei militari i soldi facendogli intendere che poteva tranquillamente appropriarsene purché non procedesse con l'arresto o con una denuncia nei loro confronti.