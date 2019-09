Ubriaco non scende bus, corsa bloccata

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Ubriaco, si è rifiutato di scendere da un bus di linea dell'Ataf giunto al capolinea, costringendo l'autista a chiedere l'intervento della polizia e ritardando di un'ora la corsa successiva. Per questo un 55enne somalo è stato denunciato dalla polizia. E' accaduto ieri intorno alle 14,45 a Firenze, in via Niccolò da Tolentino.

Secondo quanto ricostruito, il 55enne, in Italia senza permesso di soggiorno, avrebbe insultato i passeggeri del bus durante tutta la corsa, poi, quando il mezzo è giunto al capolinea, avrebbe ignorato gli inviti a uscire. Gli agenti lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e per violazione delle norme sull'immigrazione. Nei suoi confronti è scattata anche una multa per ubriachezza. Portato all'ospedale, è stato ricoverato poiché in stato di etilismo acuto.